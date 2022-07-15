Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kurulan TMV, altı senede Gine, Somali, Sudan, Kamerun, Tunus, Gabon, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti, Kongo Hak Cumhuriyeti, Mali, Çad, Senegal, Tunus, Nijer, Moritanya, Pakistan, Afganistan, Venezuela ve Etiyopya’nın aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede FETÖ ile iltisaklı 234 okulu bünyesine kattı. TMV’nin en fazla okulu bulunan ülkelerin başında FETÖ’yü terör örgütü ilan eden Pakistan geliyor. Bu ülkede TMV’nin 77 eğitim kurumu, 11 öğrenci yurdu bulunuyor. Pakistan’ı 30 eğitim kurumu, 8 yurt ile Afganistan takip ediyor. Afrika’da kıtasında ise TMV’nin en fazla okulu ülke Mali. Vakfın bu ülkede 21 okulu ve bir yurdu bulunuyor. Yine Afrika ülkelerinden Kamerun’da 14, Nijer’de 12, Senegal’de 11, Gine’de 10, Moritanya’da 9, Somali’de 7, Çad’da, 6 Sudan’da 6, Etiyopya’da 4, Fildişi Sahili’nde 4, Ekvator Ginesi’nde 4 Gabon’da 4, Kongo’da 4, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 4, Gambiya’da 3, Tunus’ta 3, Tanzanya’da 2, Burindi’de 2, Sierra-Leone’de 2, Sao Tomo ve Prince’de bir ve Cibuti’de bir eğitim kurumu yer alıyor.

ABD’DE 4 EĞİTİM KURUMU

TMV’nin verilerine göre diğer ülkelerdeki eğitim kurumlarının dağımı şöyle: Venezuela’da 7 eğitim kurumu, Kosova’da 7 okul, Makedonya’da 5 eğitim kurumu ve bir yurt, Arnavutluk’ta 5 okul, Bosna-Hersek’te 4 eğitim kurumu, Gürcistan’da 4 okul, ABD’de 4 eğitim kurumu, Irak’ta 3 okul, Avustralya’da 2 eğitim kurumu.

FETÖ’nün istihbarat ağı okullar FETÖ-ABD ilişkisi ve örgütün nasıl bir istihbarat ağı olduğu, hazırlanan raporlarla gözler önüne serildi.

110 ülkeden 1.133 FETÖ’cü istendi Bugüne kadar ABD’den 227 ve AB üyesi ülkelerden toplamda 406 örgüt mensubunun iadesi istendi. FETÖ elebaşı Gülen için ise 7 defa ABD’ye ‘teslim edin’ dedik.