Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi tarihte eşine az rastlanacak direniş örneği sergileyen Türk milleti, ülkenin istiklaline ve istikbaline bir defa daha sahip çıktı. Darbe girişiminde yaklaşık 9 bin askerî personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74’ü tank 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silah kullanıldı. Türkiye’nin karanlık geceden aydınlığa çıkması için mücadele eden sivil, polis ve askerlerden 150’si Ankara’da, 99’u İstanbul’da, ikisi Muğla’da şehit oldu. Tank ve uçaklara meydan okuyup destan yazan Türk halkı, günlerce sokaklarda nöbet tuttu. Hain girişimin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla 7 Ağustos’ta Yenikapı’da düzenlenen “Demokrasi ve Şehitler Mitingi” Türk siyasetinde yeni bir ortamın doğacağının ipucu oldu.

Ünlü isimlerin de yoğun ilgi gösterdiği bu mitingde “Yenikapı Ruhu” ortaya çıktı. “Yenikapı Ruhu” çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin siyasi yakınlaşması dikkat çekti. Bu yakınlaşma kısa zamanda “Cumhur İttifakı” adı verilecek geniş bir koalisyonun kapılarını araladı. Çok geçmeden başkanlık sistemine de yeşil ışık yakan Bahçeli’nin çağrısıyla “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi” hayata geçirildi. Recep Tayyip Erdoğan ilk turda oyların yüzde 52,6’sını alarak cumhurbaşkanı seçildi. İlk hamle vesayetin ortadan kaldırılması oldu. Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığına bağlandı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 25 bine yakın asker ordudan ihraç edildi. 15 Temmuz’dan hemen sonra 4 bin 500’den fazla hâkim ve savcı “FETÖ” üyesi oldukları gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırıldı. FETÖ devletin damarlarından temizlendi. Ekonomide yetkilerin tek elde toplanması, kararların hızlı alınması atılım döneminin başlamasına sebep oldu. Faiz lobisi ile aktif bir şekilde mücadele edildi. Devasa projeler hayata geçirildi. Türkiye, dış politikada büyük başarılar elde ederken bölgesinde önemli bir güç ve oyun kurucu hâline geldi. Suriye’yle ilgili operasyonları arka arkaya icra etti. Irak ve Suriye’de teröristlere göz açtırmadı. TSK, 15 Temmuz’dan bu yana onlarca sınır ötesi harekâta imza attı. Türkiye’nin NATO ve BM’deki etkinli ği arttı.

İhlas Medya ön saftaydı Tam altı sene evvel bugün, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne, istikbal ve istiklaline yönelik girişilen FETÖ ihanet kalkışmasına karşı, İhlas Medya Grubu, ilk dakikadan itibaren çok açık, net ve kararlı bir duruş sergiledi.

Adalet Bakanı Bozdağ: Darbeler devri kapandı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde gazetemize konuştu.

Vatan uğruna can verenlerin hikâyesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece 251 kahramanımız şehadete koştu.