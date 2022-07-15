Türkiye Gazetesi

6 yıl önce milletimiz hain cuntacılara karşı 15 Temmuz Direniş Destanı'nı yazmış ve cesaretiyle tüm dünyaya örnek olmuştu. 251 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz'da darbeci hainlerin planları bir gece içinde bozulmuş ve püskürtülmüştü. Üzerinden 6 yıl geçti ancak 15 Temmuz yurdun tüm noktasında gururla anılıyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nevşehir’de sabahın erken saatlerinden itibaren kutlanmaya başlandı. Gün doğumuyla birlikte Zelve ve Paşabağlarından havalanan Sıcak Hava Balonlarına Türk Bayrakları ile Şehit Ömer Halisdemir pankartı asıldı.

'ŞEHİTLERİMİZİ BİR KEZ DAHA ANIYORUZ'

Sıcak Hava Balon Pilotu Alper Çetin “15 Temmuz dayanışma milli birlik günü ve şehitlerimiz için kalkış yapıyoruz. Bugün Türk Bayrağı ve Ömer Halisdemir posteriyle uçuyoruz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi bir kez daha anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaan Kayhan Kayacı ise yaptığı açıklamada "Bugün şehitlerimizin anısına uçuyoruz. Umarım güzel bir uçuş olur. Ömer Halisdemir'in pankartıyla uçuyoruz” şeklinde konuştu.

'ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN'

Balona binen yolcular yaptıkları açıklamada, "Bugün 15 Temmuz şehitlerimiz için kalkıyoruz, gurur duyuyoruz fazla söze gerek yok. Şehitlerimizin yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Allah bir daha 15 Temmuz'u bize asla yaşatmasın” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz çağrısı: Tüm vatandaşlarımı Saraçhane'ye davet ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum." dedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı.

Özel Harekat'a yapılan saldırıda şehit olan polisin annesi 15 Temmuz'u anlattı: Ciğer acısı çok zormuş 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Fetullahçı terör örgütü tarafından Özel Harekat'a yapılan bombalı saldırıda şehit olan 7 kadın polisten biri olan Demet Sezen'in annesi Zeynep Köşker, 15 Temmuz'u anlattı. Köşker, "Ciğer acısı çok zormuş" dedi.