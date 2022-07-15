Türkiye Gazetesi

Hain darbe girişiminin püskürtülmesinin üzerinden tam 6 yı geçti ancak 155 Temmuz Direniş ruhunu hala ilk günkü gibi milletimiz taşıyor. Yurdun dört bir yanında 15 Temmuz coşkuyla kutlanırken birçok siyasi isimden bugüne özel mesaj yayımlandı ve birçok kişi bugünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajının yer aldığı Türkçe ve İngilizce anma ilanı bugün bazı gazetelerde yayımlandı.

'15 TEMMUZ RUHUNU YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ortaya konulan şanlı direnişle işgalcilere geçit verilmediğini, kutlu bir zafere erişildiğini belirterek, "15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye aşkına çarpan yüreklerin, 15 Temmuz 2016'da terör örgütü FETÖ'nün darbe görünümlü işgal girişimine karşı destansı bir mücadeleyle tarih yazdığını vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

'ŞANLI DİRENİŞLE İŞGALCİLERE GEÇİT VERMEDİK'

"Devlet ve millet olarak yılmadan, yıkılmadan omuz omuza ortaya koyduğumuz şanlı direnişle işgalcilere geçit vermedik, kutlu bir zafere daha eriştik. O gece derin bir basiret ve büyük bir kahramanlıkla vatanına, bayrağına, bağımsızlığına ve iradesine sahip çıkan milletimin her bir ferdini selamlıyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. 15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

15 Temmuz için havalanan balonlar Türk bayraklarıyla gökyüzünü kapladı 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 6. Yıldönümü Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları "Türk Bayrakları, Ömer Halisdemir, Türkiye geçilmez, unutmadık unutturmayacağız" pankartları ile havalandı.

Özel Harekat'a yapılan saldırıda şehit olan polisin annesi 15 Temmuz'u anlattı: Ciğer acısı çok zormuş 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Fetullahçı terör örgütü tarafından Özel Harekat'a yapılan bombalı saldırıda şehit olan 7 kadın polisten biri olan Demet Sezen'in annesi Zeynep Köşker, 15 Temmuz'u anlattı. Köşker, "Ciğer acısı çok zormuş" dedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı.