Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yılı ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Kalkan diye yüreğini kuşanan milyonların yolu tankların önünde kesişti o gece" diyen Erdoğan, "Yediden yetmişe, kadın, erkek her vatandaşımız tek yürek dirilişin sembolü oldu. Onların kararlılığı ve cesaretiyle yazıldı, tarihe kazınan 15 Temmuz destanı" ifadelerini kullandı.

"ANISINI DAİMA YAŞATACAĞIZ"

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Hain darbe girişiminin yıl dönümünde, demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Vatan uğruna verilen asil mücadeleyi asla unutmayacak, anısını daima yaşatacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için yayımladığı mesajda "15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.