Türkiye Gazetesi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla siyasiler sosyal medya hesaplarından mesaj yayınladı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan açıklamalarda şehitler rahmetle, gaziler saygıyla anıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Devletimizin ve milletimizin ortak düşmanı olan FETÖ ile mücadelemiz kararlı bir şekilde sürdürülecektir. Darbe kalkışmasında bulunanlar dünyanın hiçbir yerinde güvende olamayacaktır" dedi.

"BU DESTAN NESİLDEN NESİLE ANLATILACAKTIR"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Tarihi boyunca bağımsızlığına leke sürdürmeyen, şanlı bayrağımızı yere düşürmeyen, vatanına, canı pahasına sahip çıkan Aziz Milletimizin yaktığı demokrasi meşalesi geleceğimizi aydınlatmaya devam edecek, bu destan nesilden nesile anlatılacaktır. İman aydınlığının zulmün karanlığına galip çıktığı o gece, şehadete yükselen bütün vatan evlatlarını minnet ve şükranla anıyor, 251 şehidimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çanakkale’de ne yaptıysak, Şehitler Köprüsü’nde onu yaptık... Milletimiz, yüz yıl önce olduğu gibi binlerce yıllık tarihinde olduğu gibi gelecekte de vatanını, bayrağını, özgürlüğünü ve iradesini koruyacak, demokrasisine sahip çıkacaktır" dedi.

"ASLA UNUTMAMALI VE UNUTTURMAMALIYIZ"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe teşebbüsü; birçok ülkenin ve karanlık gücün desteği ile FETÖ/PDY’nin TSK içindeki teröristlerinin gerçekleştirdiği büyük bir ihanettir. 15 Temmuz ihanetini, bu ihaneti yapan hainleri ve onlara destek verenleri asla unutmamalıyız ve unutturmamalıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde verdiği mücadele ile Türk halkı, hem darbeyi engelledi, hem darbeye teşebbüs eden FETÖ/PDY’nin TSK içindeki teröristlerini hem de onlara destek veren ülkeleri ve karanlık güçleri yendi.

15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı mücadele ederken şehadet şerbetini içen şehitlerimizi saygı, rahmet ve dua ile gazilerimizi ise saygıyla anıyor, sıhhat ve afiyet içinde uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA DEMOKRASİ TARİHİ BU DİRENİŞLE YENİDEN YAZILMIŞTIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz, milletimizin kanlı bir darbe girişimine ve milli iradeyi gaspetme teşebbüsüne karşı topyekun ve destansı direnişinin yıl dönümüdür. Aziz milletimiz, terörist işgal teşebbüsüne direnmiş ve o hain girişimi bertaraf etmiştir! Darbelerden çok çekmiş ve bedeller ödemiş olan Yüce Milletimiz, tarihimizin en hain terör örgütü FETÖ’ye karşı dimdik durmuştur. Dünya demokrasi tarihinde ender rastlanacak bir duruş sergileyen milletimiz, demokrasisine ve milli iradeye sahip çıkmıştır.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, o gün kendini öldürmeye gelen darbecilere karşı ölümü göze alarak milli iradeye sahip çıkmış ve direnişe liderlik etmiştir. Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi vesayeti milletimizin üzerinden söküp atan bir duruş sergilemiştir. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz 15 Temmuz darbe girişimine hayatlarını feda ederek ve ölümü göze alarak geçit vermediler. Onların eşsiz fedakarlıkları sayesinde milli irademiz sapasağlam ayakta durdu. Dünya demokrasi tarihi bu direnişle yeniden yazılmıştır.

15 Temmuz direnişimizin yıldönümünde Türkiye düşmanı projelerin aracı terör örgütü FETÖ’yü bir kez daha lanetliyoruz. Milletimizin 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışanlarla mücadele edeceğimize dair sözümüzü yineliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, terör örgütlerine ve onları kullanan kirli ellere rağmen büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

Aziz şehitlerimizi asla unutmayacağız. Allah hepsine rahmet eylesin. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. O gece milli iradeye sahip çıkmak için ölümü göze alan milletimiz varolsun. Türkiye Cumhuriyeti çok yaşasın."

"MİLLİ İRADENİN ÜSTÜNDE HİÇBİR GÜÇ TANIMADIK, TANIMAYIZ"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımadık, tanımayız. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde #15Temmuz’da tankların önüne çıkarak; bayrak, millet, vatan için mücadele eden bu uğurda can veren bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.