Türkiye Gazetesi

Bayburt'a 15 Temmuz darbe girişiminde vatan savunması için elinde balta ve satırla meydana inen 86 yaşındaki Hesna Köprücü 6 yılın ardından ilk kez konuştu.15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gecede yaşadıklarını anlatan Köprücü, "Allah bu ülkeye bir daha öyle bir gün yaşatmasın. Mevla’m çocuklarımıza bir daha öyle sıkıntılı günler göstermesin" dedi.

Darbe girişiminin yaşandığı gün 80 yaşında olan Köprücü eline satır ve balta alarak meydana inmiş, gece geç saatlere kadar meydanda nöbet tutarak, meydandakilere destek vermişti. Darbe girişiminin yeniden yaşanması durumunda yaşına rağmen meydanlara inerek, hainlere karşı dik duracağını dile getiren Köprücü, "Allah göstermesin olur da bir daha böyle bir şey yaşanırsa, yine bu satırımı elime alıp, 86 yaşıma rağmen meydana inerim" ifadelerini kullandı.

'YİNE OLSA YİNE GİDERİM'

O günlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak sözlerine devam eden Köprücü, "Allah göstermesin bir daha öyle bir şey olursa, yine bu satırı elime alıp meydana inerim. Türkiye'yi, milletimizi kurtarmak için mücadele ederim" dedi.

'ELİME BALTA SATIRI ALDIM KALABALIĞIN OLDUĞU YERE GİTTİK'

O gece bir sürü duyguyu bir arada yaşadığını ifade eden Köprücü, "Olayı duyar duymaz çok korktuk, çok heyecanlandık. Traktörü çalıştırdık, bindik kasasına. Ben elime balta, satırımı aldım, çocuklarımın bazısı eline tırpan aldı, kalabalığın olduğu yere gittik. Heyecan, korku hepsini bir arada yaşadık" şeklinde konuştu.

'ALLAH BU ÜLKEYE BİR DAHA YAŞATMASIN'

O günlerin geride kalmasını dileyen ve yeniden Türkiye'nin bu gibi olaylara maruz kalmaması için dua eden Köprücü, "Allah bu ülkeye daha öyle bir şey yaşatmasın. Allah'ım çoluğumuzu, çocuğumuzu, vatanımızı, ülkemizi korusun. Mevla’m bir daha bu sıkıntıları yaşatmasın" dedi.

Siyasilerden 15 Temmuz mesajları: Bu destan nesilden nesile anlatılacaktır 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Şehitlerimiz rahmetle anılırken, o gece yaşanan acıların izleri de hafızlarda tazeliğini koruyor. Siyasiler, hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesajlar paylaştı.

Süper Lig kulüplerinden 15 Temmuz paylaşımları... Hain kalkışma lanetlendi 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti... Süper Lig kulüpleri sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz mesajları paylaştı. Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Milli iradeyi hiçe sayanların 15 Temmuz 2016’da ülkemize yönelik yaptığı darbe girişiminin 6. yılında; bu hain saldırıyı ve bu terör örgütünü bir kez daha lanetliyoruz" dendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için yayımladığı mesajda "15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.