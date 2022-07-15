Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz mesajında enflasyonla mücadelenin kararlılıkla süreceğini de belirten Erdoğan, "Elbette en büyük etkisini hayat pahalılığı olarak hissettiğimiz sıkıntılar da yaşadık. Ama hamdolsun bu sıkıntıları aşacak güce, imkana, iradeye, kararlılığa sahibiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milleti bugün devlet ve millet hayatımıza yönelik en alçak saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıldönümüdür. İstiklal ve istikbal davası için FETÖ ihanet mensubu hainlere aslanlar gibi karşı koyarken şehadete yürüyen 252 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim hepsinin mekanını cennet eylesin diyorum. Her şehidimizin hikayesinde ancak imanlı, inançlı, adanmış yüreklerin kavrayabileceği incelikte mesajlar vardır. İnşallah bu mesajlar nesiller boyunca dillerden dile aktarılacak evlatlarımıza rehber olacaktır. Milletimize ve şehitlerimizin yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

15 TEMMUZ DARBELERE KARŞI İLK FİİLİ VE ŞANLI DİRENİŞİN SEMBOLÜ

Türkiye aşkına çarpan yüreklerle 15 Temmuz gecesi yaşanan tarihi kıyama katılan her bir vatandaşıma, o gece gazilikle şereflenen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Darbe girişiminin başlamasıyla hiç tereddüt etmeden sokakları, caddeleri, meydanları dolduran tanklara, uçaklara, helikopterlere namlulara gövdelerini siper eden bu milletin evlatlarının asaletini anlatmaya kelimeler yetmez. Hiç şüphesiz bizim için 15 Temmuz'un asıl önemi milletimizin tarihi boyunca maruz kaldığı darbelere karşı gösterdiği bu ilk fiili ve şanlı direnişin sembolü olmasıdır. Cumhuriyetimizi bir asır önce verdiğimiz milli mücadeleyle kurmuştuk. Demokrasimizi 1950'de milletin sandıktan çıkan iradesiyle hayata geçirmiştik. 2002'den itibaren de Türkiye'yi her alanda kalkınma ve yatırım hamlesiyle buluşturmuştuk.

TÜRK MİLLETİNİN ASLA ESİR OLMAYACAĞINI GÖSTERDİK

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi demokrasimize cumhuriyetimize ve tüm bu kazanımlarımıza canımız pahasına sahip çıktık. Tek yürek ve tek bilek olarak darbecilere karşı yürüttüğümüz destansı direnişle dosta ve düşmana Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdik. Darbenin başlamasıyla birlikte darbeci hainleri ve omları üreten yapıyı kökünden kurtarmak için ülkemizin tüm idari ve hukuki gücünü harekete geçirdik. Türkiye'nin böyle bir tehdide maruz kalmaması için tüm tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz. Şehitlerimiz kanını yerde koymadık. Gazilerimizin karşısına boynumuz eğik çıkmadık. Milletimizin fedakarlığının boşa gitmesine seyirci kalmadık. Hainleri üzerimize salanların hevesini kursaklarına bırakırken, dostlarımızın yüreğini ferahlattık, umutlarını güçlendirdik. Türkiye'nin bir daha benzer tehditlerle karşılaşmaması için her alanda tedbirlerimiz aldık. 15 Temmuz tarihini demokrasi ve milli birlik günü ilan ederek bu direniş destanının tarihe altın harflerle kazınmasını sağladık.

ARTIK TÜRKİYE İÇİN 15 TEMMUZ ÖNCESİ VE SONRASI İKİ DÖNEMDİR

Bu tür hadiseler milletlerin tarihinde yeni bir atılımın yeni bir yükselişin, yeni bir dönemin işaretleri olarak yerini alır. Hamdolsun biz de 15 Temmuz'u böyle bir nirengi noktasına dönüştürmeyi başardık. Artık Türkiye tarihi demokrasimizin rüştünü ispat etmesi ve milli iradenin gücünün tereddütsüz anlaşılması bakımından 15 Temmuz öncesi ve 15 Temmuz sonrası olarak iki dönem halinde incelenecektir. Darbe girişimi sırasında maşalarıyla uğraştığımız mücadelenin asıl büyük cephelerini sonrasındaki meydan okumalarımızla açtık. Sadece FETÖ'cü hainleri değil diğer terör örgütlerinin mensupları gibi onları da üzerimize salanlara cevabı geri çekilerek değil ileriye atılarak verdik.

DARBELERE VE VESAYETE ZEMİN HAZIRLAYAN ZAAFLARDAN KURTULDUK

Sınırlarımıza yığılan terör örgütlerini DEAŞ'ından PKK/YPG'sine kadar darmadağın ederek, tehditleri kaynağında kurutma stratejisine geçtik. Yaptığımız harekatlarla terör örgütlerinin saldırılarını kendi topraklarımıza karşılamak yerine sınırlarımızın ötesine çektiğimiz bir çizginin gerisine hapsettik. Siyasi ve diplomatik alanda yürüttüğümüz çalışmalar, yaptığımız anlaşmalar ve kabul ettiğimiz duruşlarla yeni stratejimizin meşruiyetini güçlendirdik. Yönetim sistemimizi değiştirerek, darbelere vesayete zemin hazırlayan zaaflarımızdan kurtulduk. Ekonomimizi çökertmeye çalışan tuzakları birer birer bertaraf ederek hedeflerimizden uzaklaştırılmamıza izin vermedik. Küresel ve bölgesel krizleri ülkemiz adına fırsata çevirmek için var gücümüzle çalıştık, çalışıyoruz.

TÜRKİYE'NİN EKONOMİYLE TESLİM ALINMASINA RIZA GÖSTERMEDİK

Elbette en büyük etkisini hayat pahalılığı olarak hissettiğimiz sıkıntıları da yaşadık. Ama hamdolsun bu sıkıntıları aşacak güce imkana iradeye kararlılığa sahibiz. Vesayetle istikameti değiştirilemeyen, darbeyle yıkılamayan terör örgütleriyle hizaya getirilemeyen Türkiye'nin ekonomiyle teslim alınmasına rıza göstermedik göstermeyeceğiz. Salgın ve savaş şartlarının tetiklediği enerji fiyatları başta olma üzere küresel emtia fiyatlarındaki fahiş artışın hızlandırdığı enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. İnşallah uzunca bir süredir hep yaptığımız gibi bu türbülanstan da çıkan ilk ülkelerin başında geleceğiz. Böylece 15 Temmuz'un devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda mücadeleye devam edeceğiz. Ancak bu şekilde kendimizi şehitlerimizin emanetine hakkıyla sahip çıkmış, gazilerimize layık olmuş milletimize karşı sorumluluklarını yerine getirmiş hissedebiliriz. Tarihimizin en şanlı zaferlerinden biri olan 15 Temmuz'u milli hafızamıza güçlü bir şekilde kazımak için düzenlenen etkinliklere bu yıl yaklaşık 9 bin proje başvurusu yapılması demokrasi nöbetlerinin sürdüğüne işaret etmektedir."

15 Temmuz'da balta ve satırla meydana inmişti! '86 yaşıma rağmen yine inerim' 15 Temmuz hain darbe girişiminin altıncı yılında Bayburt'ta eline balta ve satırı alarak meydana inen 86 yaşındaki Hesna Köprücü vatan savunması için yaşadıklarını ilk kez anlattı. Köprücü, 'Allah göstermesin bir daha öyle bir şey olursa, yine bu satırı elime alıp meydana inerim. Türkiye'yi, milletimizi kurtarmak için mücadele ederim" dedi.

Siyasilerden 15 Temmuz mesajları: Bu destan nesilden nesile anlatılacaktır 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Şehitlerimiz rahmetle anılırken, o gece yaşanan acıların izleri de hafızlarda tazeliğini koruyor. Siyasiler, hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesajlar paylaştı.