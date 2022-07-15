Türkiye Gazetesi

Yılmaz Bilgen

2010 yılında ülkesinden ayrılarak Türkiye’ye gelen Faslı Cevad Merroune 15 Temmuz gecesi bu vatan için şehit oldu. İlk geldiği dönem işportacılık dahil birçok işte çalışan Cevad’ın şehadet gecesi yaşadıklarını daha sonra kız kardeşi ile evlenen Türk arkadaşı Yavuz Kaya anlattı.

“TÜRKİYE MISIR OLAMAZ”

Darbe girişimi sırasında köprü kapandığında Cevad’ın ‘Ne oluyor’ diye sorduğunu söyleyen Kaya, “İlk önce anlamadı, “Mısır’daki gibi hükûmeti devirmeye çalışıyorlar” deyince “Hayır buna izin vermemeliyiz. Türkiye Mısır olamaz. Erdoğan’ın akıbeti Mursi gibi olmamalı” diyerek yanımıza geldi. TRT’nin önüne vardığımızda FETÖ militanları pencerelerden üzerimize ateş ediyordu. İlk anlarda üç şehit verdik. On beşe yakında yaralımız vardı. İşte o ilk ateşte Cevad da şehit oldu” ifadelerini kullandı.

AVRUPA’DAN GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ

Yavuz Kaya, “Cevad’ın şehit olmasından beş ay sonra doğan oğluna da babasının ismi verildi. Aile üyelerinin tamamına Türk vatandaşlığı verildi. Üç yıl önce de şehidimizin kız kardeşi ile evlendim. Cevad Abi’miz altı yabancı dil biliyordu ve Avrupa’dan parlak iş teklifleri almıştı. Ama o Türkiye’de kalmayı tercih etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok severdi. Türkiye için canını verebileceğini söylerdi. Ve öyle de oldu” şeklinde konuştu

“AŞIK OLDUĞU TOPRAĞA DÜŞTÜ”

Anne Asiye Merroune ise “Aile olarak İspanya’ya gitmesini istiyorduk ama o tam bir Türkiye ve Erdoğan aşığı idi. Aşığı olduğu lider ve millet için toprağa düştü” diye konuştu.

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