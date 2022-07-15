Türkiye Gazetesi

6 yıl önce cuntacılar tarafından Türkiye'de geceyarısı yapılmaya çalışılan kirli planlar başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletimiz sayesinde o planlar tek tek bozuldu ve hain FETÖ'cüler bozguna uğratıldı. O günden sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi.

Yurdun dört bir yanında kutlanan bugünde çeşitli etkinlikle ve anma törenleri düzenleniyor. Etkinliğin düzenlendiği yerlerden biride Van Gölü oldu. Van Gölü'ndeki dalgıçlar 15 Temmuz anısına dev bir Türk bayrağı ve Şehit Ömer Halis Demir'in pankartı açıldı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bu çerçevede Van Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (Van AKEM) üyeleri tarafından Van Gölü’nde Şehit Ömer Halisdemir’in fotoğrafının yer aldığı bir pankart ve dev Türk bayrağı açıldı. Van Gölü’nde 6 dalgıcın hem su yüzeyinde hem de su altında açtığı pankart büyük ilgi gördü. Van AKEM üyelerinin gösterisine Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kano grubu da destek verdi.

Dalgıçlar ile kano grubu, gölde açtıkları Türk bayrağı ve Şehit Ömer Halisdemir’in pankartıyla günün önemine vurgu yaptı.

15 Temmuz'da balta ve satırla meydana inmişti! '86 yaşıma rağmen yine inerim' 15 Temmuz hain darbe girişiminin altıncı yılında Bayburt'ta eline balta ve satırı alarak meydana inen 86 yaşındaki Hesna Köprücü vatan savunması için yaşadıklarını ilk kez anlattı. Köprücü, 'Allah göstermesin bir daha öyle bir şey olursa, yine bu satırı elime alıp meydana inerim. Türkiye'yi, milletimizi kurtarmak için mücadele ederim" dedi.

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımında bulundu. Erdoğan, "Yediden yetmişe, kadın, erkek her vatandaşımız tek yürek dirilişin sembolü oldu. Onların kararlılığı ve cesaretiyle yazıldı, tarihe kazınan 15 Temmuz destanı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için yayımladığı mesajda "15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.