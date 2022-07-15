Türkiye Gazetesi

Hain terör örgütleriyle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Kahraman Mehmetçik, hain teröristlere inlerini dar ediyor. Birçok operasyon kapsamında yılbaşından bu yana çok sayıda terörist öldürülmüş ve terörr örgütüne adeta darbe vurulmuştu. Bunlara bir yenisi daha eklendi ve 9 terörist Barış Pınarı Bölgesi'nde öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."

MSB ve İçişleri Bakanlığı peş peşe duyurdu: 1'i gri kategoride 8 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist öldürüldüğünü duyurdu. Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise 1'i gri kategoride 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.