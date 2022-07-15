Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Irak’ın kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.