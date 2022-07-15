Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Irak’ın kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
15.07.2022 - 16:53 | Son Güncelleme: 15.07.2022 - 17:04
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Etiketler : msb,terörist,operasyon,
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