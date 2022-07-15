Türkiye Gazetesi

Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan gençlere KYK müjdesi verdi.

Saraçhane'deki 15 Temmuz anma programında konuşan Başkan Erdoğan "İlk Kabine Toplantımızdan sonra bu konuyla ilgili açıklama yapacağız. Gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Enflasyona kurban etmeyiz" dedi.

"İLK KABİNE TOPLANTISI SONRASINDA AÇIKLANACAK"

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Faizin en büyük düşmanı biziz. Çalışmamızı yapıyoruz. Allah nasip ederse ilk Kabine Toplantımızdan sonra bu konuyla ilgili açıklama yapacağız. Gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Enflasyona kurban etmeyiz."

KYK borçları silinecek mi? Çalışmalar tamam! Tarih belli oldu, gözler Erdoğan'da KYK borçları silinecek mi, KYK borçları ile ilgili son gelişmeler neler? Milyonların gözü kulağı KYK kredi borcu son dakika haberlerinde. Üniversite öğrencilerinin aldığı kredilerin geri ödemesinde kolaylık sağlanmasına yönelik çalışmalar gündemde. Son alınan bilgilere göre çalışmalar tamamlandı. Son gelişmelerin 18 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından halka duyurulması bekleniyor.

Bakan Kasapoğlu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak' dedi: KYK borçları için düzenleme sinyali Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, KYK borçlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. KYK borçlarının kabinede ele alınacağını belirten Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağını söyledi.