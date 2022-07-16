Batman'da sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Beşiri Devlet Hastanesi'nin acil servisinde dün rahatsızlanan annesine müdahale edilirken dışarıya çıkarılmaya çalışılan E.B. (37) ile görevliler arasında arbede yaşandı. Görevliler, bıçakla saldırı girişiminde bulunan şüpheli E.B'yi polise ihbar etti. Hastaneye gelen polis ekipleri, E.B'yi gözaltına aldı.
Gözaltı işlemi esnasında hastanenin güvenlik görevlilerinden birine vurmaya kalkışan şüpheli, polislerce etkisiz hale getirildi. Dört suç kaydının bulunduğu öğrenilen E.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bakan Koca duyurdu, hastanelerde yeni güvenlik sistemleri kuruluyor Sağlıkta şiddetin yankıları devam ederken yeni güvenlik uygulamasını geçildiğini ve kapı güvenlik sistemlerinin kurulduğunu açıkladı. Koca, "Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak" dedi.
Bakan Koca'dan sert tepki: Hastalıklı 'AMA'lara asla izin vermeyin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da cuma hutbesinde eylem yapan doktorlar ve sağlık hizmetlerine ilişkin açıklama yapan imam Ahmet Gür'e sert tepki gösterdi. Bakan Koca, 'Hastalıklı “Ama” sözünün yanınızda söylenmesine asla izin vermeyin' dedi.