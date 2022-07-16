Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik twitter hesabından paylaşımda bulundu. Sözcü Çelik, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz Direniş Destanı'nı gölgelemek adına milleti şaşırtmayan bir hamle yaptığını belirterek 'Sn Kılıçdaroğlu, bir dizi iftira atarak 15 Temmuz’da darbecilerin bizatihi hedefinde olan Sn Cumhurbaşkanımıza saldırdı.' dedi.

Sözcü Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşıma şu ifadelerle devam etti:

"Üstelik, FETÖ terör örgütünü gücendirmeyecek şekilde yazdı; “milletimize kast eden hain terör örgütü”nün ismini zikredemedi! Öyle anlaşılıyor ki tankların yol vermesiyle darbe girişimini televizyon başında seyreden Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmak için yeni yollar arıyor…

'ERDOĞAN DÜŞMANLIĞININ TEMSİLCİLİĞİNİ YAPIYORLAR'

“Kontrollü darbe” yalanının inandırıcılığının kalmadığını görenler, yeni yalan ve iftiralarıyla gündemi çarpıtmaya, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. 15 Temmuz direnişinin yıl dönümünde FETÖ’yü tek satırla geçiştirip, devletin başı olan Cumhurbaşkanımızı hedef almaları açık bir şekilde siyasi olarak konumlandıkları yeri gösteriyor. Avrupa’nın aşırı sağcılarındaki Erdoğan düşmanlığının temsilciliğini yapıyorlar.

Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini dirayetle korumaktadır. Uluslararası ilişkilerimiz, sözleşmelere ve müzakerelere göre yürüyor. Türkiye, müzakere masasında İsveç ve Finlandiya'ya taleplerini kabul ettirmiş; hassasiyetlerini kayıt altına aldırmıştır.

Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz'da dahi ismini zikretmekten çekindiği terör örgütü FETÖ, Cumhurbaşkanımız sayesinde uluslararası bir metinde kayıtlara geçmiştir! Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin hak ve menfaatleri konusunda ne kadar tavizsiz olduğu tüm tarafların bildiği bir gerçektir

'CHP TÜRKİYE'NİN HASIMLARININ YANINDA KONUMLANMIŞTIR'

Şimdiki CHP yönetiminin Türkiye’nin ulusal güvenliğini ilgilendiren konularda karnesi kırıktır ve notu ortadadır. CHP yönetimi, Doğu Akdeniz’den Libya’ya, Suriye’den Karabağ’a kadar bir dizi meselede Türkiye’nin hasımlarının yanında konumlanmıştır.

Bu haliyle CHP’nin “ulusal güvenlik dersi” verme konusunda herhangi bir yeteneği ve kapasitesi yoktur… 15 Temmuz direnişinin yıldönümünde Cumhurbaşkanımızı hedef alarak son derece sorumsuz ve siyasi açıdan ahlak dışı bir tutum sergilemişlerdir.

'GÖREVİNİ YAPAN BİRİNİNİN TEHDİT EDİLMESİNE ASLA İZİN VERMEYİZ'

Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun görevi başındaki genç bir devlet görevlisini tehdit ediyor olması da utanç vericidir. Kılıçdaroğlu'nun küçümsemeye çalıştığı arkadaşımız yetenekli, ehliyetli ve görevinin bilincindedir. Görevini yapan birinin tehdit edilmesine asla izin vermeyiz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yürütülen tüm görüşmeler devlet geleneklerimize ve diplomatik kurallara göre yapılmaktadır. Görev yapan arkadaşlarımız bu yüksek görev bilincine sahiptir."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Marmaris yangını açıklaması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Marmaris'teki yangına ilişkin provokasyon amaçlı açıklamaların dikkate alınmamasını istedi. Çelik, orman yangınına hemen müdahale edildiğini hatırlatarak "Devletimiz tüm varlığıyla vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.

Ömer Çelik'ten asgari ücret açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrasın önemli açıklamalar yaptı. Yükselen enflasyonla birlikte vatandaşların beklediği asgari ücrete ikinci zam konusuna da değinen Çelik, "Vatandaşlarımızın beklentileri bizim her zaman gündemimizdir." şeklinde konuştu.

Ömer Çelik'ten Canan Kaftancıoğlu açıklaması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararı ile ilgili, "Bu dosyanın içini ne ben bilirim ne de CHP bilir. Karar yayınlanır yayınlanmaz hemen Cumhurbaşkanımıza saldırmaya başladılar" dedi.