Türkiye Gazetesi

'Demir Yumruk' operasyonu şifreleri tek tek çözülürken konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama geldi. Operasyona ilişkin bazı şüphelilerin ifadeleri ve sulh ceza hakimlikleri kararlarını FETÖ'ye servis edenler olduğu bildirildi. Konu üzerine harekete geçen Başsavcılık'tan gelen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyunda Demir Yumruk Operasyonu olarak bilinen soruşturmamız kapsamında alınan bazı şüpheli ifadeleri ile Sulh Ceza Hakimlikleri kararlarının bazı avukatlar ve şüpheliler tarafından FETÖ ye servis edildiği, halen firari olan FETÖ üyelerinin yayınladıkları gerçeği yansıtmayan video ve diğer paylaşımlarda bu tutanak ve kararlara yer verdikleri, bazılarının açıkça bu bilgileri şüpheli avukatından aldığı yönünde paylaşım yaptıkları tespit edilmiş olup, bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin araştırılması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiştir."

'Demir Yumruk' şifresi çözüldü! Kuran-ı Kerim'i dahil ederek bin bir türlü taktik kullanmışlar Demir Yumruk’ operasyonunun ayrıntıları teker teker ortaya çıkıyor. Zanlıların kendi paravan şirketleri üzerinden kaşe basarak tahsilatı yapılan çeklere Kur’an şeklinde kod koyduğu ve faturalı işlemi “A’dan ver”, faturasız işlemi ise “B’den ver” şeklinde şifreledikleri tespit edildi.

Demir Yumruk Operasyonu'nda yeni gelişme: Tutuklu sayısı 15’ e yükseldi Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen Demir Yumruk operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında ünlü iş adamı Erol Evcil'in de bulunduğu 5 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmıştı. Yeni gelişmeyle suç örgütü lideri Hüseyin Eryılmaz'ın da bulunduğu 10 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 15’e çıktı.

‘Demir Yumruk’ operasyonunda yeni gelişme: İş adamı Evcil’in ifadesi ortaya çıktı! Demir çelik sektöründe sahte faturalar ve şirketler üzerinden kamuyu 25 milyar TL zarara uğrattığı tespit edilen firmalara yönelik düzenlene “Demir Yumruk” operasyonda tutuklanan iş adamı Erol Evcil’in ifadesi ortaya çıktı.