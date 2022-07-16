Türkiye Gazetesi

Sosyal medya üzerinden görev yaptıkları ilçenin vatandaşları için paylaşım yapan doktorlar için harekete geçildi. Gürgentepe Devlet Hastanesi'nde görev yapan pratisyen hekim U.G., sosyal medya hesabından ilçedeki hastalar hakkında çirkin ve küfürlü paylaşımda bulundu.

PAYLAŞIMI TEPKİLERE NEDEN OLDU

U.G. isimli doktorun paylaşımına, Gölköy Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir başka pratisyen hekim S.G. de yorum yaparak, çirkin bir şekilde cevap verdi. İlçelerde görev yapan doktorların bu yazışmaları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkilere neden oldu.

AÇIĞA ALINDILAR

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından U.G. ile S.G. hakkında idari soruşturma başlattı. Açığa alınan iki doktor için bakanlıktan müfettiş talep edildi.

İki doktorun tepkilere neden olan paylaşımları

Bu kez de doktordan doktora şiddet: Kafasını yardı, yerlerde sürükledi Gaziantep’te bir diş hekimi, meslektaşını evinin önünde darp etti. Bir hastası sebebiyle saldırdığı iddia edilen diş hekimi, meslektaşının dudağını patlattı, gözünü morarttı ve kafasını yardı. O anlar bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

‘O doktoru Konya’daki doktor gibi öldüreceğim’ dedi, polis harekete geçti Konya’da görev yapan doktor Ekrem Karakaya’nın görevi başında bir hasta yakını tarafından öldürülmesi infiale neden olmuştu. Olayın ardından kısa bir süre geçmesine rağmen bir skandal daha yaşandı. Sakarya’da bir doktor, hastası tarafından ALO 184’ü arayıp “O doktoru Konya’daki doktor gibi öldüreceğim’ diye tehditte bulundu. Olay sonrası polis ekipleri harekete geçti, şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Doktorun hastalara "Bakmıyorum" diyerek uzaklaştığı videoyla ilgili gerçek bambaşka çıktı Adana’da bir doktorun acil servisteki hastalara ‘Bakmıyorum’ diyerek eylem yaptığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden olunca Adana İl Sağlık Müdürlüğü, açıklama yaptı. Açıklamada “Güvenlik personeli desteği ve refakat sağlandıktan sonra rutin olarak ayaktan hasta muayenesi hizmete devam etmiştir” ifadeleri kullanıldı.