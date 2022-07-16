Türkiye Gazetesi

Yangın, Serik ilçesine bağlı Kuşlar Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Makilik alanda etkili olan yangın rüzgârın da etkisiyle bir seraya sıçradı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Mahalle halkı ise durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekrem Durmaz'a ait seraların zarar gördüğü yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

İzmir'de ziraat arazisinde çıkan yangın kontrol altında İzmir'de ziraat arazisinde başlayan ve ağaçlandırma sahasına da sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.