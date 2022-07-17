Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, güvenlik sistemlerinin hastanelerde uygulamaya alındığı görüntüleri paylaştı.

ÜLKE GENELİNE YAYILACAK

Güvenlik görevlilerinin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri'nin sağlık çalışanları adına halk tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Koca, "Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırken ki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Koca, ayrıca "DoktorumaSaygı" etiketiyle paylaştığı mesajlarında, "Bu doktorlar, balkonlara çıkıp alkışladığımız doktorlardır. Türkiye, bizden de bir doktor çıksın diyen ailelerin ülkesidir." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca açıkladı, güvenlik görevlilerine saldıran zanlı tutuklandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, ''Batman'da hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırının zanlısı ve Emniyette 4 ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı.'' ifadelerini kullandı.