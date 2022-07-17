Türkiye Gazetesi

Önümüzdeki 3 güne dikkat çeken meteorolojinin ardından Muğla Valiliği’de bölgede yaşanacak riske karşı uyarıda bulundu. Yüksek sıcaklık, nem oranının düşmesi ve ani şiddetli rüzgarın beklendiği bölgede orman yangınlarına karşı dikkatli olunması belirtildi.

​Valilikten yapılan açıklamada, yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması istendi.

Görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi konusunda daha duyarlı olunması talep edilen açıklamada, 3 gün boyunca özellikle ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı

Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile Muğla ili ve ilçeleri için orman yangını uyarısı yaptı.

Muğla'da yangın! 7 hava ve kara aracı ile müdahale edildi Muğla Bodrum'da tarım arazisi ve makilik alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yaklaşan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi, yangın kontrol altına alındı.

Antalya’da çıkan yangın seralara sıçradı Antalya’nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın seralara sıçradı. Yangın 1 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.