Türkiye Gazetesi

Şişli Mecidiyeköy’de saat 15.00 sıralarında medyana gelen olay çevredekiler tarafından kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazar günü polis ekipleri tarafından bir cinayet olayına karıştığı iddiasıyla yere yatırılarak kelepçelendikten sonra gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddet gördüğü eşinin cezaevine girdiğini öğrenen ve çocuklarıyla ortada kalan kadın ise sinir krizi geçirdi. Ne yaptığını bilmeyen kadın evinde bulduğu tabak, çanak, bardak ve benzeri eşyalarını camdan aşağıya attı. Vatandaşların neye uğradığını şaşırdığı olayda, cadde adeta savaş alanına döndü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

EŞİ CİNAYETTEN CEZAEVİNE GİRDİ, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kadını sakinleştirdikten sonra polis otosuyla emniyete götürdü. Emniyette ifadesi aldıktan sonra serbest bırakılan kadının, eşi cezaevine girdiği için çocuklarıyla bir başına kaldığını ve bu yüzden sinirlerine hakim olamayarak olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

ÇOCUKLAR AMCANIN HİMAYESİNDE

Olayı gerçekleştirdiği esnada ise iki kız çocuğundan birini de tokatladığı iddia edilen kadın evine döndü. Çocukların ise amcaları tarafından muhafaza altına alındığı öğrenildi.

Bakan Koca duyurdu: Sağlıkta şiddeti engelleyecek adım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşarak, sağlıkta şiddete bir engel koymak için "Kapı Güvenlik Sistemleri"nin hastanelere getirileceğini duyurdu.

Bu kez de doktordan doktora şiddet: Kafasını yardı, yerlerde sürükledi Gaziantep’te bir diş hekimi, meslektaşını evinin önünde darp etti. Bir hastası sebebiyle saldırdığı iddia edilen diş hekimi, meslektaşının dudağını patlattı, gözünü morarttı ve kafasını yardı. O anlar bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bakan Koca: Terörle verdiğimiz sınavı sağlıkta şiddet için de vereceğiz Konya’da görev yapan ve silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya'nın cenaze törenine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Hiçbir hekim arkadaşım, hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli" dedi.