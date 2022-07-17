Türkiye Gazetesi

Büyükçekmece’de imarsız arsaları satmak isteyen dolandırıcılar 9 günlük bayram tatilini fırsat bildi. İmarsız göl arazilerini satmak için sosyal medyada video çekip paylaştı. Şahıslar, Eskice bölgesinde 200-300 metrekarelik tarla olarak görünen ve imar izinsiz olan arazileri vatandaşlara satmaya çalıştı.

Büyükçekmece’nin arazilerinin değerli olduğuna dikkat çeken Başkan Akgün, “Çok geniş yeşil alanlara sahip. Yatay yapılaşması dikkat çekti özellikle pandemi sürecinden sonra. Bunu fırsat bilen dolandırıcı grup, imara kapalı olan yerleri örneğin Büyükçekmece Göl havzasında olan Eskice Çiftliği bölgesi. Sanki buradaki arsaların imarı varmış gibi reklamlar yaparak vatandaşları, ‘son fırsat, son arsa kaldı, son tarla’ diyerek kandırmaya çalışıyorlar. Özellikle uzun tatil günlerinde vatandaşın belediyeden istediği bilgiyi alamayacağını düşünerek reklamlar, ilanlar veriyorlar. Sakın kimse inanmasın, sakın paranızı çöpe atmayın. Para çok kıymetli ve değerli özellikle bu dönemde" dedi.

“BÜYÜKÇEKMECE’NİN HİÇBİR YERİNDEN ARSA ALMAYIN”

Bu tarz arazilerle ilgili vatandaşların belediyenin İmar Planlama Müdürlüğünden bilgi alması gerektiğini ifade eden Akgün, “Bilgi almadan Büyükçekmece’nin hiçbir yerinden arsa almayın. Hiçbir şekilde tarla almayın. Çok miktarda vatandaşımız mağdur edildi. Biz belediye başkanı sıfatımızla bu konuyu her vesile ile dile getiriyorum. 9 günlük tatil nedeniyle bu reklamlar, ilanların çoğaldığını görünce halka duyuruyorum.”

“DOLANDIRICI HEPSİ”

“Bütün halkımızın duyarlı olmasını, belediyeden resmi bilgi almadan hiçbir yere yatırım yapmamasını tavsiye ediyorum. Geçen sene yine söylemiştim. ‘Bedava dahi olsa almayın’, çünkü alırsanız vergisi var. Büyükçekmece’de 200, 300 metrekare, 500 metrekare arsa olmaz. Planlı arsalarda bile arsanın minimum ölçüsü 2 bin metrekaredir. İnanmayın, dolandırıcı hepsi” diye konuştu.

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