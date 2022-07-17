Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele sürerken Pençe-Kilit operasyonları ile terör örgütüne geçit verilmiyor. Bu kez Pençe-Kilit'ten acı haber geldi. Bölgeye sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimizden acı haber geldi.

IRAK'IN KUZEYİNDE 1 ŞEHİT

Irak’ın kuzeyi harekat alanında icra edilen Pençe-Kilit Harekatının Metin Dağı bölgesinde yapılan sızma girişimi esnasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın şehit oldu.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 17 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Selahattin Taşkın yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

CENAZESİ BUGÜN MEMLEKETİ ERZURUM'A GETİRİLECEK

Evli olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın’ın cenazesi için bugün askeri havalimanında karşılama töreni düzenleneceği ve yarın Oltu ilçesi Tuzla köyü Yeni Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.

Pençe Kilit Harekatından acı haber: 1 asker şehit Milli Savunma Bakanlığı üzücü gelişmeyi aktardı... MSB tarafından yapılan açıklamaya göre; Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde uzman çavuş Murat Yıldırım'ın da şehit olduğu öğrenildi.

Pençe-Kilit’te şehit düşen Enes Özgül’ün vasiyeti gözyaşlarına boğdu Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Enes Özgül’ün arkadaşına üniformalı fotoğraf atarak, “Şehit olursam bu resimle duyuru yaparsın abi" dediği ortaya çıktı. Yetiştirme Yurdu'nda büyüdüğü öğrenilen şehidin öğretmeninden son isteği ise yürekleri yaktı.

MSB: Pençe-Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu MSB acı haberi duyurdu. Pençe-Kilit operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu.