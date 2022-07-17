Türkiye Gazetesi

Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde 13 Temmuz günü öldürülmüştü. Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan özel okul ve kurs işletmecisi Tokatspor Kulübü Başkanı şüpheli Ufuk Akçekaya gözaltına alınmıştı. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşanadı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürüten cinayet soruşturmasında cinayetlerle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) 14 Temmuz'da İstanbul'da yakalanan özel okul ve kurs işletmecisi Tokatspor Kulübü Başkanı şüpheli Ufuk Akçekaya'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

EVE YAKIN BİR TARLADA BIÇAK BULUNDU

Akçekaya'nın otobüsle İstanbul'dan Gelibolu'ya geldiği, buradan da minibüsle Eceabat ilçesine gelip ticari taksiyle çiftlik evine gittiği tespit edildi. Şüpheliyi buraya getiren taksi sürücüsünün de ifadesinin alındığı, eve saat kaçta gelindiği ve daha sonra buradan kaçta ayrıldığı bilgilerinin kesinleştirildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında özel olarak oluşturulan ekipler, çiftlik evinin çevresindeki yaklaşık 1 kilometrelik alanda çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında olayın ardından şüpheli ya da şüphelilerin kaçmış olabilecekleri alanlarda metal detektörlülerinin de kullanıldığı geniş kapsamlı tarama yapılırken, eve yakın bir noktadaki tarlada cinayette kullanılmış olabileceği değerlendirilen bir bıçak bulundu.

Bıçak, incelenmek üzere buradan alınarak jandarmaya götürüldü. Şüpheli Akçekaya'da bunun ardından çiftlik evine getirilip yer göstermesi yapıldı. Akçekaya'nın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Nazmi Arıkan'a ait çiftliğin çalışanları, 13 Temmuz'da iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cesetlerini bulmuştu. Arıkan ve Eker'in bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenmişti.

Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cenazeleri, 15 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.

Eğitimci Nazmi Arıkan, son yolculuğuna uğurlandı Gelibolu’ya bağlı Karainebeyli köyündeki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan cinayeti: Kulüp başkanı gözaltına alındı Fen Bilimleri Dershanelerinin kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde cansız bedenleri bulunmuştu. Eğitimci Arıkan ve şoförünün cinayete kurban gitmesinin ardından bir şüpheli İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin özel okul ve kurs işletmecisi Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu öğrenildi. Cinayetle ilgili bağlantısı henüz netleşmedi.