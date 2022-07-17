Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TVNET'te yayınlanan Türk Kahvesi programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Haksız tahrik indirimine ilişkin yapılanacak düzenlemeyle ilgili konuşan Bozdağ, "Bu konuyu tartışmaya ihtiyacımız var. Tasarlayarak adam öldürmek birini öldürme üzerinde haksız tahrik olur mu olmazsa bunun tartışmaya açık olması gerekiyor. Biz bakanlık olarak bunu araştırmaya aldık. Haksız tahrik indirimi ile ilgili düzenlemelere ilişkin bir değişiklik ihtiyacı olursa bu konuda adım atmakta kararlıyız" dedi.

'NAFAKA KONUSUNDA ADİL DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR'

Uzun zamandır çok tartışılan süresiz nafaka ile ilgili değişikliğe gidilebileceğinin sinyalini veren Bozdağ, "Türkiye’de artık boşanma büyük bir sorun haline geldi. Nafaka konusu çözülmesi gereken bir sorun haline gelmiştir ve adil olmalıdır. Bu konu çözüm bekleyen sorunlardan bir tanesi. Seçimden sonra bu konu ele alınacaktır. Süreli nafaka süresiz nafaka haline getirilmiş. Yasal değişiklik ihtiyacı ortadadır. Her iki tarafın hakkını koruyan adil bir düzenlemeye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadele konusuna da değinen Bozdağ, "Bugüne kadar FETÖ ile ilgili 676 bin 411 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bugüne kadar 28 ülkeden 124 FETÖ'cünün iadesi gerçekleşti" diye konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Gezi Parkı Davası açıklaması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gazetecilerin sorularını cevapladı. Gezi Parkı Davası hakkında konuşan Bozdağ, "Kimse Türkiye'nin yargısıyla ilgili söz söyleyemez" diyerek "Mahkemelere kurgulanmış demek açık hakarettir" ifadelerini kullandı.

Bekir Bozdağ'dan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan adli makamlarına nakline yönelik kararın kanuna uygun olduğunu kaydetti.