Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu sözler yer aldı:

"Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

MSB ve İçişleri Bakanlığı peş peşe duyurdu: 1'i gri kategoride 8 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist öldürüldüğünü duyurdu. Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise 1'i gri kategoride 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.