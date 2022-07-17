Türkiye Gazetesi

Kepsut’a bağlı Karagöz kırsal mahalle yakınlarında çıkan orman yangınına ilk etapta 7 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı orman yangını söndürme ekiplerinin de yangının devam ettiği bölgede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Avrupa orman yangınlarıyla mücadele ediyor: Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı Aşırı sıcaklar, Avrupa’nın güneyini etkisi altına almış durumda. Aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarmların verildiği Avrupa ve Amerika orman yangınlarıyla savaşıyor.

Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile Muğla ili ve ilçeleri için orman yangını uyarısı yaptı.

İstanbul’da oto galeride yangın: 16 araç alev alev yandı Sancaktepe’de bir oto galariye ait otoparkta yangın çıktı. Çıkan yangında 16 araç küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.