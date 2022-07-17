Türkiye Gazetesi

Adana’da mahsuller bollaşınca fiyarların düşmeye başlaması vatandaşın yüzünü güldürdü. Verimli topraklarıyla Türkiye’nin en erkenci sebze ve meyvelerinin hasat edildiği Adana’da örtü altı üretimin ardından bol miktarda çıkan tarla mahsulleri tüketiciyle buluşuyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla halin kapalı olmasına rağmen pazardaki sebze fiyatlarının düşmesi vatandaşı da pazarcıyı da memnun etti. Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde kurulan pazarda domatesin kilosu 2 liraya kadar düştü. Domatesin kilosu kalitesine göre 2-8 lira arasında değişiyor.

Adana'da tarla mahsullerinin bollaşmasıyla sebze fiyatları da düşmeye başladı

Kilosu düşen salatalık 4, patlıcan 5 liradan satılıyor. Kavunun tanesi ise 5 liradan alıcı buluyor. En düşük fiyatlardan biri ise demeti 2 TL ile maydanoz oldu.

Sakarya'da topraksız tarım merkezi: Yılda 1.250 ton domates üretilecek Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’ni açtı. Burada üretilen domatesler hem iç hem de dış piyasaya sunulacak. Merkezde ayrıca eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesinin yanı sıra Ar-Ge çalışmaları da yapılacak.

Neredeyse her yemeğin yanına yakışıyor: Tane tane dökülen domatesli pilav tarifi Yemeklerin tamamlayıcı lezzeti olan pilavı sıklıkla tüketiyoruz. Klasik pirinç pilavını daha çok tercih etsek de neredeyse her yemeğin yanına yakışan bir alternatif daha var: Domatesli pilav! Akşam yemeklerinde sofranıza eşlik etmek için tane tane dökülen domatesli pilav tarifini veriyoruz sizlere. İşte damak çatlatan bu tarif için gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları…