İzmir Sarnıç'ta başlayan orman yangınına karşı İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, söndürme çalışması başlattı. Bu çerçevede bölgeye 2 uçak, 3 helikopter ve 17 arozöz sevk edildi.
Balıkesir Kepsut'ta orman yangını: Valilikten ilk açıklama geldi Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı Karagöz kırsal mahallesi yakınlarında orman yangını başladı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangının dağlık bölgede olması ise ekiplerin bölgeye ulaşımını zorlaştırıyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan ilk açıklama geldi.
Avrupa orman yangınlarıyla mücadele ediyor: Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı Aşırı sıcaklar, Avrupa’nın güneyini etkisi altına almış durumda. Aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarmların verildiği Avrupa ve Amerika orman yangınlarıyla savaşıyor.
Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile Muğla ili ve ilçeleri için orman yangını uyarısı yaptı.