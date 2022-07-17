Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek" ifadeleri kullanıldı.

MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB ve İçişleri Bakanlığı peş peşe duyurdu: 1'i gri kategoride 8 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist öldürüldüğünü duyurdu. Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise 1'i gri kategoride 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.