Türkiye Gazetesi

İzmir Aliağa'da sökülecek Brezilya gemisine ilişkin Bakanlık'tan açıklama geldi. Kamuoyunda oluşan kaygı nedeniyle gemi üzerinde uzmanların bir kez daha kontrol yaptığını bildiren yetkililer; gemide tehlikeli, riskli herhangi bir durum tespit edilmediğini kaydetti.

“TEHLİKELİ BİR DURUM YOK”

Geminin Türk karasularında da denetimlerden geçirileceğini vurgulayan yetkililer, "En ufak bir tehlikeli durum, risk söz konusu olursa gemi hiç tereddütsüz geri gönderilecek" ifadelerini kullandı.

ÇEVREYE ZARAR VERECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Brezilya donanmasına ait geminin 600 ton asbest barındırdığı, bu nedenle çevreye ve insanlara zarar vereceği iddia edilmişti.

İzmir'de orman yangını İzmir Sarnıç'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgede patlama sesleri gelirken yangın yerleşim alanlarına doğru ilerliyor.