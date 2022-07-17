MSB:"17 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Ömer Faruk CİVELEK şehit olmuştur."
MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit'te 1 şehidimiz var
17.07.2022 - 20:35 | Son Güncelleme: 17.07.2022 - 20:36
Türkiye Gazetesi
MSB:"17 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Ömer Faruk CİVELEK şehit olmuştur."
Etiketler : MSB,şehit,
885330 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/885330.aspx
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