Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca cinayetlerle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Nazmi Arıkan ve şoförünün cinayetinde yeni gelişme: Suç aleti bulundu Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in Çanakkale’deki çiftlik evindeki cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Cinayette kullanılmış olabileceği değerlendirilen bıçak, evin yakınlarındaki tarlada bulundu.
Eğitimci Nazmi Arıkan, son yolculuğuna uğurlandı Gelibolu’ya bağlı Karainebeyli köyündeki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.