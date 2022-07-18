Türkiye Gazetesi

İsmail Demir, Twitter’dan sisteme ilişkin yaptığı paylaşımda “Kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip ŞAHİN, kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlarda kullanılabilecek. Hayırlı olsun” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlık ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen ŞAHİN sisteminin kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere kazandırıldı. Döner kanatlı ve sabit kanatlı mini-mikro İHA, maket uçak tehditlerinin imha edilmesine yönelik geliştirilen ŞAHİN, radardan bildirilen konuma yönlenme (angajman) sağlayarak hedef takibi ve hedefe yönelik balistik hesaplama yapabiliyor.

Sistem, kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlarda kullanılabilecek. Bununla birlikte, çekilebilir römork üzerinde bulunan ve modüler sistem mimarisine sahip olan ŞAHİN sistemi kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip.

Türkiye’den savunma sanayisinde bir ilk daha: STM500 denizaltısının üretim faaliyetine başlanıyor Türkiye savunma sanayisinde gücüne güç katmaya devam ediyor. Her alanda milli ve yerlilik konusunda başarılı bir şekilde ilerleyen Türkiye, bir ilke daha imza attı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk mühendislerince tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimiyle başlanacağını bildirdi.

Savunma Sanayi Başkanı Demir duyurdu: ANKA İHA'ya yeni yetenek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan yerli ve milli savunma sanayi hamlesi hız kesmeden devam ediyor. Hava, kara ve deniz araçlarının yanı sıra yazılımlar da her geçen gün millileştiriliyor. Son olarak ANKA İHA (insansız hava aracı) için bir gelişme yaşandı. Yerli İHA'nın yeni yetenekler kazandığı açıklandı.