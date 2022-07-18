Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ana gündem KYK kredi borçları ve artan Covid-19 vaka sayısı. Toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK kredi borçlarıyla ilgili hazırlanan çalışmayla ilgili sunum yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK borçlarıyla ilgili muhalefete tepki göstererek “Bay Kemal çıkmış, üniversiteli gençlerimizi, KYK ve onların burslara faiz yükü bindiriyormuşuz. Faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantı sonrası yapacağız. Gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Kabine toplantımızdan sonra da gerekli açıklamayı yapacağız” demişti.

Gençlik Bakanı Kasapoğlu da KYK borçlarıyla ilgili çalışmaların detaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını dile getirerek “Her şey hazır, Kabine toplantısı sonrası gençlerimizle ilgili müjdeleri Cumhurbaşkanı’mız açıklayacak” demişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da Covid-19 vaka sayılarında son dönemde yaşanan artış, ölüm ve testlerin pozitif çıkma oranlarıyla ilgili bir bilgilendirme yapması planlanıyor. Toplantıda, vaka sayılarındaki artış nedeniyle tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesi bekleniyor.

Kabinede İstanbul’da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM'den temsilcilerden oluşan tahıl koridoru toplantısıyla ilgili de değerlendirmeler yapılacak. Kabinede, toplantıda alınan kararlar doğrultusunda önümüzdeki dönemde atılacak adımlar masaya yatırılacak.

KYK borçları silinecek mi? Yeni düzenlemede kritik gün: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatı boyunca destek olarak aldığı KYK kredilerinin geri ödemesinde alınan faizler uzun zamandır gençlerin ana gündem konusu. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gençlerimizi faize kurban etmeyiz" demiş ve yeni düzenlemenin yolda olduğuna dair mesaj vermişti. Bakan Kasapoğlu da yarın yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni işaret etmişti. Düzenlemeye dair son detaylar merak edilirken, benzer mağduriyetlerin yeniden yaşanmaması için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'kredi borçları' konusunda 2 formül üzerinde çalıştığı iddia edildi.

KYK'da son durum: Kredi faizleri silinecek mi? Bakan Kasapoğlu 'her şey hazır' diyerek duyurdu KYK kredi faizlerinin silinmesi gündemde. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "Öğrencilerimiz ve ailelerinin ferahı için gerekeni yapacağız. Her şey hazır, Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası açıklayacak" dedi.