Ayrıntılar geliyor...
Bakan Soylu 'Uzun zamandır' peşindeydik' diyerek duyurdu! Turuncu kategorideki Azat Kendal ve 1 terörist etkisiz
18.07.2022 - 08:45 | Son Güncelleme: 18.07.2022 - 08:52
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu:"Uzun zamandır peşindeydik. Emniyet İstihbarat ve Diyarbakır Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla birlikte Jandarma'nın son vuruşu. Birçok olayın faili Kırmızı Bültenle aranan Turuncu Kategorideki Azat Kendal kod Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz. Elinize sağlık Kahramanlar"
Etiketler : SONDAKİKA,
885450 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/885450.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER