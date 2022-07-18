Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Temmuz 2022 hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Söz konusu rapordan alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.



Rüzgarın, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri, Samsun'un doğu çevreleri (Salıpazarı) ile öğleden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Giresun ve Trabzon’un doğusu ile Rize kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.

AFAD'TAN FIRTINA UYARISI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji verileri kapsamında yaşanması muhtemel olumsuz şartlara ilişkin videolu bir paylaşım yaparak dikkatli olunması konusunda uyardı. AFAD, Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege’nin kıyı kesiminde beklenen fırtına sebebiyle ortaya çıkabilecek; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

18 TEMMUZ YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28



İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde boğaz çevreleri ile kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30



İzmir: Az bulutlu ve açık 34



Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29



Adana: Az bulutlu ve açık 35



Antalya: Az bulutlu ve açık 40



Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların Salıpazarı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 26



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.) 27



Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 31



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

Meteoroloji'den Bursa için son dakika uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile Muğla ili ve ilçeleri için orman yangını uyarısı yaptı.

Meteoroloji uyarmıştı! Hızı 90 km'ye çıktı: Ayvalık'ta balıkçı teknelerini alt üst etti Meteoroloji yangın bölgeleri için rüzgar uyarısında bulunmuştu. Ayvalık'ta etkili olan şiddetli rüzgar balıkçı teknelerini batırdı.