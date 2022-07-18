İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya adresi üzerinden bayram tatilinde yaşanan ölümlü kaza ve can kaybı sayısını açıkladı. . Soylu’nun açıklamasına göre 7-18 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde 53 ölümlü trafik kazası yaşanırken, 67 kişi hayatını kaybetti.
'HEDEFİMİZ TRAFİKTE SIFIR CAN KAYBI'
Öte yandan, son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla ölümlü kaza yüzde eksi 56, can kaybı yüzde eksi 54, yaralı yüzde eksi 24 ve kazaların ise yüzde eksi 17 azaldığını açıklayan Bakan Soylu paylaşımında “Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı” ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu 'Uzun zamandır' peşindeydik' diyerek duyurdu! Turuncu kategorideki terörist etkisiz İçişleri Bakanı Soylu, Kırmızı Bültenle aranan turuncu kategorideki PKK'lı terörist Necati Utku Kiraz'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu trafik denetimine katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram dönüşü trafik denetimlerine katılarak değerlendirmelerde bulundu. Bakan Soylu, bu yıl geçtiğimiz yıllara göre trafik yoğunluğunda artış yaşanmasına rağmen trafik kazalarında can kaybının azaldığına dikkat çekti. Bayram tatili sürecinde Türkiye’nin dört bir yanında 210 bin personelin katılımıyla denetimlerin aralıksız devam ettiğini kaydeden Soylu, "Hedefimiz de sıfır ölümlü trafik kazası. Bunu hep birlikte sağlayacağımıza inanıyorum." dedi.
Bakan Soylu açıkladı: Bayram tatillerinde ölümlü kaza oranı azaldı İçişleri Bakanı Soylu, son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarının yüzde 29, ölümlü kazaların da yüzde 55 azaldığını açıkladı.