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Acı haberi Bakan Soylu duyurdu: Şehidimiz var
18.07.2022 - 10:22 | Son Güncelleme: 18.07.2022 - 10:23
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"Bugün saat 03.30 sıralarında, Van’ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan EREN ABLUKA-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top operasyonu kapsamında , daha önce yerleştirilen El Yapı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu; 1 Jandarma Personelimiz şehit olmuş, 1 Jandarma Personelimiz yaralanmıştır. Şehit olan personelimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."
Etiketler : şehit,van,bakan soylu,eren abluka,
885501 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/885501.aspx
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