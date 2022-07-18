Türkiye Gazetesi

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'ne bağlı Karainebeyli Köyü'ndeki çiftlik evinde Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in vahşice katledildi. Cinayetle ilgili yapılan ilk incelemelerde Nazmi Arıkan'ın 62, Şerif Eker'in 38 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler cinayet şüphelisi olarak Ufuk Akçekaya'yı gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma devam ederken cinayet silahı olarak kullanılan bıçak tarlada gömülü halde bulundu. İşte Türkiye'nin konuştuğu cinayette tüm detaylar...

2016 YILINDA LİSANS ANLAŞMASI İMZALANMIŞ

Nazmi Arıkan, 2016 yılında iddiaya göre İstanbul'da kurs ve dershaneleri bulunan Ufuk Akçekaya ile lisans anlaşması imzaladı.

Anlaşmaya göre Akçekaya, kendi dershanelerinde ciddi bir marka değeri olan "Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları" ismini kullanacak, bunun karşılığında da Arıkan'a 500 bin lira isim hakkı bedeli ödeyecekti.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Kurucusu Nazmi Arıkan

ANLAŞMA TEK TARAFLI SONA ERDİ

Ödeme yapılmayınca Arıkan ve Akçekaya arasında anlaşmazlık başladı. 7 Temmuz 2019'da Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Kurumları'nın internet sitesinde, isim hakkı verdikleri Ufuk Akçekaya'nın bağlayıcı hükümleri yerine getirmediği, bu nedenle lisans anlaşmasının tek taraflı sona erdiği duyuruldu.

UFUK AKÇEKAYA, EKONOMİK ÇIKMAZA GİRDİ

Lisans anlaşmasının sona erdiğini öğrenen birçok veli, çocuklarını dershanelerden aldı. Ufuk Akçekaya, ekonomik çıkmaza girdi. Arıkan, aldığı tehditler nedeniyle Akçekaya'dan şikayetçi oldu. Sakin bir hayat yaşamak isteyen Arıkan, birkaç yıl önce tüm işlerini oğlu Kurtuluş Arıkan'a devretti ve Gelibolu'nun Karainebeyli Köyü'ne 2 kilometre uzaklıktaki 500 dönümlük arazisi üzerine kurduğu hayvan çiftliğinde yaşamaya başladı.

Cinayt şüphelisi Ufuk Akçekaya

AKSİ İLE GELDİ, ÇİFTLİK ÇEVRESİNDE KEŞİF YAPTI

Ufuk Akçekaya ise Arıkan'ın bir yıl önce yanında çalışmaya başlayan şoförü Şerif Eker ile birlikte bayramdan bir gün önce çiftliğe geldiği bilgisine ulaştı. Akçekaya dikkat çekmemek için İstanbul'dan otobüsle 11 Temmuz'da Gelibolu'ya geldi. Daha sonra taksi ile Karainbeyli Köyü'ne gelen Akçekaya, araçtan inmeden çiftlik etrafında keşif yaptı. 12 Temmuz akşamı yine otobüsle Gelibolu'ya gelen Akçekaya, bu kez çiftliğin yakınındaki ayçekirdeği tarlasında taksiden indi.

2,5 SAAT TARLADA SAKLANARAK BEKLEDİ

Nazmi Arıkan, Şerif Eker ve bir kişinin bahçede yemek yediğini gören Akçekaya, yaklaşık 2,5 saat ayçekirdeği tarlasında saklandı.

ARIKAN'I 62, ŞOFÖR EKER’İ 38 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Saat 23.30 sıralarında şoför Şerif Eker'in diğer kişi ile birlikte çiftlikten ayrıldığını gören Akçekaya bahçeye girip, Arıkan'ı 62 bıçak darbesiyle öldürdü. Şoför Şerif Eker ise ölmeden önce kendisini arayan patronunun yardımına koştu. Kapı arkasına saklanan Akçekaya, Eker'i de 38 bıçak darbesiyle katletti. Akçekaya, daha sonra ayçekirdeği tarlasında üstünü değiştirdi, taksiciyi de arayıp kendisini bıraktığı yerden almasını istedi. Saat 00.50'de terminale gelen Akçekaya, Gelibolu'dan ayrılarak İstanbul'a döndü.

YERİN 25 SANTİM GÖMDÜĞÜ BIÇAK BULUNDU

Olay yerinde ayak izlerini takip eden JASAT timleri ay çekirdeği tarlasında detektörlerle yapılan aramada yerin 25 santim altına gömülmüş kanlı bir bıçak buldu. Kamera görüntülerinden ve suç delillerinden yola çıkan jandarma, Ufuk Akçekaya'nın Etiler, Tuğcular Sokak'taki evine baskın düzenledi.

AYNI BIÇAKTAN 14 TANE DAHA BULUNDU

Olayda kullanılan bıçağın aynısından 14 tane daha evde bulundu. Akçekaya gözaltına alındı. Jandarma'daki sorgulamasında suçlamaları kabul etmeyen ve çelişkili ifadeler veren Akçekaya, kendisine sürekli komplo kurulduğunu iddia etti. Olayı yakınlarından birinin duymamasını isteyen Akçekaya, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Nazmi Arıkan cinayetinde sıcak gelişme! Şüpheli tutuklandı Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli Ufuk Akçekaya, tutuklandı. Arıkan ve şoförü Eker'in katil zanlısı Akçekaya’nın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Nazmi Arıkan ve şoförünün cinayetinde yeni gelişme: Suç aleti bulundu Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in Çanakkale’deki çiftlik evindeki cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Cinayette kullanılmış olabileceği değerlendirilen bıçak, evin yakınlarındaki tarlada bulundu.

Eğitimci Nazmi Arıkan, son yolculuğuna uğurlandı Gelibolu’ya bağlı Karainebeyli köyündeki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan cinayeti: Kulüp başkanı gözaltına alındı Fen Bilimleri Dershanelerinin kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde cansız bedenleri bulunmuştu. Eğitimci Arıkan ve şoförünün cinayete kurban gitmesinin ardından bir şüpheli İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin özel okul ve kurs işletmecisi Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu öğrenildi. Cinayetle ilgili bağlantısı henüz netleşmedi.