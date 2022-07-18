Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan videonun yer aldığı gönderide, "Kıbrıs Adası'nın tarihinin, Rumların Ada'daki soydaşlarımıza gerçekleştirdiği mezalimlerin ve 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın detaylarının anlatıldığı üç serilik videonun ilk bölümünü seyredebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.
Kıbrıs Barış Hareketı'nın 48. yılına özel MSB'den 3 serilik özel klip
18.07.2022 - 12:45 | Son Güncelleme: 18.07.2022 - 12:56
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılına özel detaylarının anlatıldığı 3 serilik bir video klip hazırlandı. Serinin ilk videosu yayımlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : msb,komando,kıbrıs barış harekatı,özel klip,
885576 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/885576.aspx
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