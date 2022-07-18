Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan videonun yer aldığı gönderide, "Kıbrıs Adası'nın tarihinin, Rumların Ada'daki soydaşlarımıza gerçekleştirdiği mezalimlerin ve 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın detaylarının anlatıldığı üç serilik videonun ilk bölümünü seyredebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.