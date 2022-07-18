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Son dakika: DBP'li Salihe Aydeniz hakkında 5 adet fezleke için dokunulmazlık kararı Karma Komisyon'da
18.07.2022 - 15:27 | Son Güncelleme: 18.07.2022 - 16:31
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberi: Hazırlık Komisyonu DBP’li Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 5 adet fezleke için dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin kararı Karma Komisyona verdi.
Kaynak: TGRT Haber
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885639 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/885639.aspx
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