Türkiye Gazetesi

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Başkanlığı’na Gönül Özel’in yerine kayyum atanmasına ve heyetin yasal sürede kongre yapmasına karar verdi.

Mahkeme, kayyum olarak atanan yönetime en kısa sürede genel kurul çağrısı yapmaları için yetki ve izin verilmesini de kararlaştırdı.

Ankara 9. Sulh Mahkemesi'nin aldığı karar gerekçesinde, “Diyarbakır CHP İl Başkanlığına Canan Tanış, Behçet Gezer, Muzaffer Değer, Mehmet Beşir İpekçi, Devrim Budak, Süleyman Berberoğlu şahısların kayyum olarak atanmasına ve en kısa sürede genel kurul çağrısı yapmaları için yetki ve izin verilmesine, 10. Sulh Mahkemesi’nin birleşen 2021/1971 esas sayılı dosyanın dosyamızdan başka bir esasa kaydının yapılmasına dair davacı asil ve davalı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen karar, HMK 345 maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta süre içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar usulen okunup, anlatıldı” denildi.

GÖNÜL ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

CHP'nin görevden alınan İl Başkanı Gönül Özel, yaptığı yazılı açıklamada, mahkemenin kararına karşı, istinaf mahkemesine başvuruda bulunacaklarını belirtti.

Özel, şunları kaydetti:

"Benim görevden aldığım ilçe başkanları olağanüstü kongreye götürmek için imza topladı. Genel merkez kongre kararı almayınca, mahkemeye verdiler. Mahkeme de kayyum atanması yönünde karar vermiş. Mahkemeden böyle bir karar çıkmış olması bizim çalışmalarımızı yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Teşkilatımız çalışmalarına devam edecek."

Erdoğan'dan talimat: Kayyum hizmetlerini halka doğru anlatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında kurmaylarına, kayyum atanan belediyelerle teşkilatın uyumlu çalışması konusunda talimat verdi.

Kayyum atanan apartman sakinleri, evlerini terk etti Ankara’daki Gelibolu Apartmanı’nda istifa eden yöneticinin koltuğuna kimse geçmek istemedi. Bina sakinlerinden biri “Apartmana yönetici atansın” diyerek dava açtı. Apartman yönetimine kayyum atandı. Apartmanda işler daha da karışınca yöneticinin geldiği şirket hakkında, “Kışın ortasında donduk” diye CİMER’e şikayette bulunuldu.

Derneklere ‘Kayyum’ önerisinden geri adım İçişleri Bakanlığına, terör, uyuşturucu ve malvarlığının aklanması nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan dernek yöneticilerini görevden uzaklaştırma ve yerlerine kayyum atanması yetkisi veren kanun teklifinden geri adım atıldı.