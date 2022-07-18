Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Adıyaman ve çevresinde tonlarca buğdayın yabancı şirketlerce yüksek fiyatlardan alındığı yer alıyordu. Kısa sürede çok konuşulan bu iddialar ses getirdi ve üzerinden çok geçmeden bu iddiaları Adıyaman'daki yetkililer ve çiftçiler tarafından yalanlandı ve asılsız olduğu ortaya çıktı.

Dünya’da gıda krizi yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin aldığı önlemleri görmezden gelen bazı kişiler sosyal medyada Adıyaman ve çevresinden 500 bin ile bin ton arasında buğdayın yüksek fiyata alındığı iddia edildi. Adıyaman’dan toplam 200 bin ton civarında buğday üretildiğini dikkat çeken yetkililer iddiaları kesin dille yalanladı.

'ORTALIĞI KARIŞTIRMAK İÇİN YAPILMIŞ OLABİLİR'

Adıyaman Buğday Pazarı Başkanı İsmet Atlı, sosyal medyada atılan iddiaları yalanlayarak, “Öyle bir şey kesinlikle yok. Bizim bir çiftçi sosyal medyaya böyle bir şey yazmış ama bu gerçek değildir. Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileri, o çiftçiyle görüştü. Çiftçi ‘şaka yaptım’ demiş. Adıyaman’da anca 200 bin ton buğday arpa üretimi var. Sosyal medyada 500 bin ton deniliyor. Adıyaman’da öyle bir üretim rakamı yok. Ortalığı karıştırmak için böyle yapmış olabilir. Daha sonra paylaşımını düzeltti” dedi.

Çiftçi Sait Bulut ise iddialarla ilgili, “Öyle bir şey yok. Yalan söylüyorlar. Hiç alakası yok, milleti kışkırtmak için yapıyorlar. Millet rahat olsun. Devletimize karşı milleti kışkırtmak için bunu yapıyorlar” dedi.

'DEDİKODULARA İTİBAR ETMEYİN'

Buğday pazarı Esnafı Yakup Elçi ise, iddiaları duyduklarını ve çiftçilerinde kendilerine bu durumu sorduğunu belirterek, “Çiftçilere bu dedikodulara itibar etmemeleri söyledik. Sosyal medyaya güvenmesinler. İddia edenler yanlış bilgi yaymıştır” diye konuştu.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ise “Son zamanlarda Adıyaman’dan yurt dışına çok miktarda buğday satıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerini kullandı.

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