Türkiye Gazetesi

Son günlerde artan orman yangınları ardı ardına çıkıyor ve ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alınıyor. Marmaris, İzmir, Muğla, Manisa ve Balıkesir derken bir yangında Gaziantep'te çıktı. Bugün 14.40 sıralarında çıkan orman yangını ihbarının ardından emniyet, jandarma, Orman Genel Müdürlüğü ve belediye ekipleri başta olmak üzere tüm kurumların hızla harekete geçti.

Ekipler hızla yangının olduğu bölgeye geçti ve birçok kurumdan ekiplerin alevlere müdahale etmesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın ile birlikte onlarca itfaiye aracı, TOMA ile birlikte yüzlerce itfaiye eri, polis, jandarma, orman görevlisi aynı anda harekete geçti. Söndürme çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterlerin yanı sıra 3 adet uçak da eşlik etti. Orman Genel Müdürlüğüne ait 3 adet söndürme uçağı, ihbarın ardından Adana'dan havalanarak, Gaziantep'teki yangına müdahale etti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN BÖLGEDEYDİ

Rüzgar ve aşırı sıcaklara rağmen ekipler 1 saatte alevlerin önünü keserek, kontrol altına almayı başardı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

VALİ: ŞİMDİLİK 10-15 HEKTARLIK ALAN YANDI

Yangının kontrol altına alındığını duyuran Vali Gül, "İlk ihbarı saat 14.40'da aldık. Gaziantep Burç ormanlarında yangın meydana geldi. Şimdilik 10-15 hektar yandı. Önemli kısmı örtü yangını. Ekiplerin erken müdahalesi yangının yayılmasını engelledi. Ormanlar Gaziantep’te çok az, her bir ağacımız bizim için çok kıymetli. Çok büyük geçmiş olsun" diye konuştu.

Milas'ta orman yangını: 2 saat sonra kontrol altına alındı Muğla'nın Milas ilçesinde trafodan çıkan yangın önce tarım arazilerine sonra ormana sıçradı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Aydın’da orman yangını: Alevler tarım arazilerine doğru ilerliyor Aydın’ın Nazilli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken alevler tarım arazilerine ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Yangın 4 saatlik çalışmanın sonucu kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir Kepsut'ta orman yangını: Valilikten ilk açıklama geldi Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı Karagöz kırsal mahallesi yakınlarında orman yangını başladı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangının dağlık bölgede olması ise ekiplerin bölgeye ulaşımını zorlaştırıyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan ilk açıklama geldi.