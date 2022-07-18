Türkiye Gazetesi

İran'ın başkenti Tahran'da yarın gerçekleşmesi planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki üçlü zirveyle ilgili Rusya’dan açıklama geldi.

RUSYA İLE İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK

Rusya Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında ikili görüşmenin de yapılacağına işaret ederek, "Rusya ve Türkiye, 2019 muhtırasına uygun olarak Suriye'nin kuzeydoğusundaki çatışmaların sona erdirilmesinin garantörüdür. Herkes ABD'nin Fırat'ın doğu bölgesindeki istikrarı bozan faaliyetlerini biliyor. Bilindiği gibi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumu normalleştirmek için 2018 tarihli Rusya-Türkiye Soçi muhtırasının ve buna 2020 yılına ait ek protokolün uygulanmasına devam edilmektedir. Rus ve Türk askeri personeli bu bölgede ortak devriyeyi sürdürüyor” dedi.

“TAHIL İHRACATI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK”

ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye insani yardım sağlama konusunu politize etmeye devam ettiğini aktaran Uşakov, “Genel olarak sınır ötesi mekanizmanın uluslararası insancıl hukuku ve en önemlisi Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiği için kısıtlanması gereken geçici ve acil bir önlem olduğuna inanıyoruz. Başkanlar insani durumları ayrıntılı olarak ele alacak" diye konuştu. Erdoğan ve Putin arasında Ukrayna konusunun da görüşüleceğini aktaran Uşakov, "Ukrayna'nın tahıl ihracatı Erdoğan ile görüşülecek. Halihazırda bu konu üzerinde çalışıyoruz. Ukrayna'nın tahıl ihracatını kolaylaştırmak için halihazırda çabalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

“BATILI ÜLKELERİN MÜZAKRELERE İLGİSİ BULUNMUYOR”

Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin durduğunu hatırlatan Uşakov, "İstanbul Anlaşması'nın askıya alınmasının ardından Ukrayna ile temaslar sürdürülmüyor. Kiev ve batılı ülkelerin müzakerelere ilgisi bulunmuyor" dedi.

Kremlin'den 'Tahıl Koridoru' açıklaması Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Başkan Erdoğan ile Putin'in Ukrayna'daki tahıl ihracatı konusunu ele alacağını söyledi.