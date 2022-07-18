Türkiye Gazetesi

Trakya'yı etkisi altına alan çayır tırtılı zararlısıyla ilgili incelemede bulunmak üzere bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Maltape köyündeki ayçiçeği tarlasını gezdi. Burada üreticilerle konuşan Pakdil, bölgedeki son durum hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“TAKİBE DEVAM EDİYORLAR”

Çayır tırtılı istilasına karşı ilaçlama mücadelesinin devam ettiğini ifade eden Pakdil, "Ani gelişen bir durum oldu, buna karşı olarak çiftçilerimiz çevreye duyarlı bir şekilde ilaçlama yapmışlar. Arıcılık yapan arkadaşlarını da ikaz ederek, üzerlerine düşenleri de yerine getirmişler. Tarlalarımızda mutlaka bir etkilenme olmuştur ama o kadar kötü bir durumda değil. Arkadaşlarımız takibe devam ediyorlar, bunu 'bitti' olarak değerlendirmek yanıltabilir. Kırklareli'nde de durum benzer. İnşallah Tekirdağ'da da bugün yarın bu hale gelir diye bekliyoruz" dedi.

“REKOLTE AÇISINDA BİR KAYBIMIZ YOK”

Beklenen verim konusunda Pakdil, "Genelde rekolte açısından bir kaybımız olmaz. Böyle bir beklenti yok. Bazı parsellerde düşeceğini de gördük. Bir de şu var, bu sene sezon iyi geldi. Özellikle yağışlar ekilişler için iyiydi. Belki daha verimli olacakken bu aşağı düşmüş olabilir ama ortalama verimliliğin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

“VERİM YÜZDE 3O AZALDI”

Bölgedeki çiftçi ve arıcılarla konuşmaya devam eden Pakdil, ilaçlama sonrasında arıcıların tozlaşmada yüzde 30 civarında verim kaybı yaşayacaklarını düşündüklerini belirtmesi üzerine ilacın zorunlu olduğu zamanda kullanıldığını ifade etti. İlaçlama sırasında tedbirli davrandıkları için çiftçilere teşekkür eden Pakdil, "İlaç, arzu ettiğimiz bir yol değil. İsteriz ki ilaç hiç atılmasın. Bakanlık olarak mevzuatlarımızın amaçları arasında çevreyi gözeten ve kollayan ifadesini görürsünüz. Çevre olmadan hiçbirimiz olamayız. Çiftçilerin de arıya ihtiyacı var, arılar sadece bal yapmıyor" şeklinde konuştu.

Tekirdağ'da istilacı tırtıllara drone ile operasyon Tekirdağ’da tarım arazilerinde ekili olan ayçiçeklerine dadanan çayır tırtılına karşı dron ile ilaçlama operasyonu başlatıldı.