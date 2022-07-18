Türkiye Gazetesi

Çatak ilçesi kırsalında başlatılan Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu’nda daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt için Jandarma Helikopter Filo Komutanlığında tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dualarla şehidin naaşı silah arkadaşları tarafından memleketi Kayseri’ye uğurlandı.

DUARLARLA MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Çatak ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen kahraman Uzman Jandarmamız Mustafa Bozkurt'u dualarla memleketine uğurladık" denildi.

CENAZEYE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehidin ailesi ve kurum amirleri katıldı.

Pençe-Kilit'ten acı haber! Şehit sayısı 2'ye yükseldi Irak’ın kuzeyi harekat alanında sürdürülen Pençe-Kilit operasyonları kapsamında sızma girişimi esnasında Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın şehit oldu. Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek ise Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu.