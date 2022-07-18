Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı için özel uçak “TUR” ile İran’a gitti. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

Rusya Dış Politika Danışmanı: Ukrayna'nın tahıl ihracatı Erdoğan ile görüşülecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin İran’ın başkenti Tahran’da Ukrayna tahılı meselesini görüşmek için bir araya gelecek. Rusya Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, yarın gerçekleşecek olan üçlü zirve hakkında değerlendirmede bulundu.