Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pakistan’ın Pencab Eyaleti’nde İndus Nehri üzerinde bugün bir teknenin alabora olması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini öğrenmekten derin üzüntü duyduk. Elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz” denildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın ‘Kaşıkçı cinayeti’ açıklamasına ABD’den yalanlama ABD Başkanı Joe Biden’ın ziyareti sonrasında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Jubeir Kaşıkçı cinayeti hakkındaki açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Biden, iddiaları yalanlayarak, “Amerikan Başkanı olarak çok açık bir şekilde, insan hakları konusunda sessiz kalmayacağımızı söyledim" açıklamasını yaptı.

